PS5 Drop su GameStop (14 giugno): ecco il link per comprarla

Nuovo appuntamento con un PS5 Drop, ancora una volta su GameStop: questo il link a cui accedere per cercare di fare propria la console next-gen di casa Sony. Si parte alle 15:30 di oggi, lunedì 14 giugno.

PS5 Drop: comprala oggi su GameStop

Come sempre, il numero di unità disponibili sarà limitato. Bisognerà mettesi in coda e aspettare il proprio turno, per poi tentare la fortuna mettendo PlayStation 5 nel carrello prima degli altri.

Aprendo il link si esegue l'accesso alla Waiting Room.

Il modus operandi è quello ormai ben noto: si sceglie la console, tra la versione Digital e quella con lettore per i dischi, si compone il proprio bundle personalizzato aggiungendo giochi e periferiche, infine si procede al completamento dell'ordine.

Come visibile qui sopra, la versione “solo console” risulta già esaurita. Ancora disponibile il bundle con Ratchet & Clank, Returnal, Cyberpunk 2077, cuffie e secondo controller.

… articolo in aggiornamento