PS5 Drop su GameStop: comprala qui, oggi (17/06)

Ancora una possibilità per allungare le mani sulla console più desiderata del momento con un nuovo PS5 Drop, di nuovo su GameStop. Senza troppi preamboli, ecco il link per comprarla. Ci si potrà mettere in fila a partire dalle ore 15:30 di oggi, giovedì 17 giugno.

Come sempre, bisognerà accedere alla Waiting Room e attendere il proprio turno, per poi inserire PlayStation 5 nel carrello e infine completare l'ordine, scegliendo la piattaforma e i giochi o gli accessori desiderati.

Fin dal lancio nel novembre scorso, comprare PS5 si è rivelato un'impresa: Sony ancora oggi fatica a rispondere alla forte domanda del mercato e tutte le unità della console commercializzate (circa 8 milioni) hanno fatto subito registrare sold out. L'unica possibilità è al momento quella di approfittare dei Drop offerti dagli store online, solitamente con un numero limitato di pezzi.

Come si poteva immaginare, in poco più di dieci minuti è andato quasi tutto esaurito: rimane a disposizione solo il bundle più costoso.

Tutto esaurito, appuntamento al prossimo PS5 Drop!