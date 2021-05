PS5 Drop su GameStop (19 maggio): la console torna in vendita

Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: oggi la PlayStation 5 torna in vendita su GameStop. È questo l'indirizzo da visitare per tentare di allungare le mani sulla console next-gen di casa Sony.

PS5 Drop su GameStop (19 maggio)

Come sempre, le unità disponibili per questo PS5 Drop saranno poche, c'è da incrociare le dita. Come fare per non perdere l'occasione? Accedere alla pagina dedicata e attendere di effettuare l'ingresso nella Waiting Room, senza chiuderla o ricaricarla. Ci si trova così di fronte a un messaggio come nello screenshot seguente.

Una volta ottenuto l'accesso, è possibile comporre il bundle desiderato e completare l'acquisto. I gestori del portale online di GameStop avvisano che “sei nel posto giusto, ma devi aspettare qui il tuo turno per entrare, c'è molta affluenza e ti chiediamo un po' di pazienza”.

La corsa all'acquisto di PlayStation 5 è dovuta alla carenza di unità: tutte quelle prodotto e commercializzate da Sony sono fino ad oggi andate a ruba. Chi vuol tentare la fortuna, oggi punti in direzione dello store GameStop.