PS5 torna in vendita oggi su GameStop (20 ottobre)

Acquistare una PlayStation 5 non è facile: bisogna essere veloci e approfittare dei PS5 Drop organizzati dagli store online, allungando così le mani su uno dei pochi pezzi disponibili nei magazzini. Oggi si segnala una nuova opportunità, offerta da GameStop. Le console dovrebbero comparire dopo le ore 16:00 a questo indirizzo.

GameStop annuncia un nuovo PS5 Drop

Il link sarà reso attivo durante la nuova puntata di GameStop TV su Twitch, dedicata ai 25 anni della saga Tomb Raider con protagonista Lara Croft, che vedrà partecipare come ospiti d'eccezione Stefano Silvestri e Milena Vigo. Come sempre, ci saranno pochissime unità. In questo caso sarà proposta la Digital Edition, in un bundle da 564,98 euro.

Il nuovo PS5 Drop di GameStop permetterà di acquistare la console e un prodotto a scelta tra il controller wireless Dual Sense (lo trovi anche in sconto su Amazon) e la HD Camera (anch'essa in sconto su Amazon) con PlayStation Plus Card e un anno di abbonamento a PlayStation Now. In dotazione inoltre altri accessori come le cuffie, grip in silicone e skin.

La carenza di unità che va avanti ormai fin dal lancio del novembre 2020 ha lasciato ancora molti giocatori a bocca asciutta. La speranza è che la situazione possa migliorare con il passare del tempo, ma di certo ancora per un po' bisognerà affidarsi agli eventi come quello organizzato oggi da GameStop e sperare di essere tra i più veloci per portare a casa la piattaforma next-gen.