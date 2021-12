PS5, Drop GameStop (22 dicembre): ultima chiamata

Quando mancano ormai solo un paio di giorni al Natale, ecco il regalo che nessuno si aspettava: un nuovo PS5 Drop da parte di GameStop. Si tratta quasi certamente dell'ultima possibilità dell'anno per acquistare la console più ricercata e desiderata sul mercato, ormai praticamente introvabile ovunque. A renderlo noto è stata la catena stessa con una comunicazione inviata tramite newsletter: ecco come puoi fare per acquistarla.

PlayStation 5 disponibile su GameStop: poche unità

La disponibilità sarà resa nota durante la diretta di GameStop TV, in onda sulla piattaforma Twitch, che avrà inizio alle ore 16:00. Nel corso della trasmissione, più precisamente nella seconda parte della puntata, sarà dato il via alla vendita, esclusivamente online e con pochissimi pezzi disponibili. Solo i più veloci riusciranno nell'impresa: nel dubbio, tieni pronto il link.

Interessante notare come la comunicazione non faccia riferimento ad alcun bundle: si tratterà dunque della console liscia, accompagnata solo dal controller DualSense in dotazione e non da periferiche o titoli aggiuntivi, che i più veloci e fortunati saranno in grado di acquistare su GameStop questo pomeriggio. La Standard Edition con il lettore ottico per i giochi su disco sarà dunque quasi certamente messa in vendita al prezzo di 499,99 euro, mentre la Digital Edition sprovvista del drive a 399,99 euro.

Ancora oggi, nonostante sia trascorso ben oltre un anno dal lancio di PlayStation 5 sul mercato, risulta molto difficile trovare le unità. La causa è da ricercare principalmente nella crisi dei chip che sta mettendo in ginocchio l'intera industria hi-tech per la carenza di semiconduttori.

Xbox Series X disponibile subito su GameStop

Nel momento in cui pubblichiamo questo articolo, invece, la concorrente Xbox Series X di casa Microsoft risulta disponibile su GameStop al prezzo di 499,98 euro nella versione solo console, dunque non accompagnata da giochi né accessori aggiuntivi, ma con il solo controller wireless ufficiale in dotazione.