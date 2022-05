PS5 Drop su GameStop (25 maggio): ecco il link

Ecco un altro PS5 Drop: questa volta a proporlo è GameStop. Senza perdere tempo, ecco il link per comprare la console attraverso lo store online della catena. Solo i più veloci risciranno nell’impresa.

PlayStation 5 torna in vendita: PS5 Drop su GameStop

Come sempre accade in questi casi, il numero delle unità disponibili è limitato. Occorre necessariamente mettersi in fila e incrociare le dita. Importante: non chiudere né aggiornare la pagina dopo averla aperta, altrimenti si perderà la priorità.

Trovare una PlayStation 5 è ancora oggi una vera impresa. Purtroppo, la crisi dei chip continua a farsi sentire e i ritmi di produzione risultano rallentati rispetto a quanto vorrebbe Sony.

È così fin dal debutto della console next-gen avvenuto a fine 2020. Non è dato a sapere se e quando la situazione migliorerà. Tutto ciò che si può fare in questo momento è tenere d’occhio i PS5 Drop (su queste pagine li segnaliamo puntualmente) e mettersi pazientemente in coda, come proposto oggi da GameStop.

Aggiornamento: a quanto pare, le poche unità disponibili sullo store online sono già state vendute.

