Nuovo PS5 Drop, ancora una volta su GameStop. Oggi un'ennesima occasione per provare ad allungare le mani sulla console next-gen di casa Sony, pressoché introvabile dal lancio dell'autunno scorso in poi. L'appuntamento è fissato per le ore 15:30 di oggi, a questo indirizzo.

PlayStation 5 disponibile su GameStop, nuovo PS5 Drop

Non sappiamo se sarà disponibile solo la Digital Edition della piattaforma oppure anche quella con lettore per i dischi fisici. Ad ogni modo, tra poco ne sapremo di più. Browser puntanti verso gamestop.it/offertaps5 per mettersi in coda e dita incrociate.

Comprare una PlayStation 5 è stata fin da subito un'ardua impresa, a causa della scarsa disponibilità delle unità sul mercato, in parte dovuta alla crisi dei chip che ha colpito l'intera industria tecnologica. Sony ha fatto e sta facendo il possibile per rimediare a una situazione che, paradossalmente, la vede non in grado di soddisfare la domanda, ma con risultati finora tutt'altro che incoraggianti. Bisogna dunque affidarsi a quelli che sono stati battezzati PS5 Drop, sessioni di vendita organizzate dagli store che ne offrono alcune centinaia o migliaia tutte insieme, ai primi della fila. Per partecipare a quello di oggi non bisogna far altro che visitare il sito ufficiale GameStop.

Eccoci nella Waiting Room che anticipa la possibilità di comporre un bundle personalizzato. Non aggiornare né chiudere la pagina.

Rimane solo il bundle da 749,98 euro che include la PS5 con lettore di dischi, tutto il resto è esaurito.

Le ultime unità da mettere nel carrello.

Tutto ormai in esaurimento: appuntamento al prossimo PS5 Drop.