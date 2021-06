Ancora un PS5 Drop, di nuovo su GameStop. In questo momento l'occasione per acquistare la console next-gen di casa Sony, pressoché introvabile dal lancio dell'autunno scorso in poi. Per mettersi in coda è sufficiente visitare questo indirizzo.

PlayStation 5 disponibile da GameStop: mettiti in coda

Una volta aperta la pagina, non chiuderla né ricaricarla per non perdere il proprio posto in fila. La priorità nella Waiting Room è gestita in modo automatico dal sistema: quando arriva il nostro turno, il redirect è automatico. Lo store invita poi a comporre un bundle includendo la piattaforma e altri prodotti, prima di metterlo nel carrello e procedere all'ordine.

Trovare una PlayStation 5 è ancora oggi un'impresa difficile. Il motivo è legato alla scarsa disponibilità delle unità, conseguenza almeno in parte della crisi dei chip che ha colpito l'intera industria. Questo nonostante gli sforzi compiuti da Sony per rispondere alla domanda del mercato. Per partecipare al PS5 Drop di oggi su GameStop non bisogna far altro che visitare il sito ufficiale della catena.

Qui sopra lo screenshot che si trovano di fronte i fortunati che riescono ad approfittare del PS5 Drop su GameStop di oggi: c'è anche l'edizione Standard con lettore di dischi.

Unità in esaurimento, rimane solo un bundle.

Tutto esaurito, appuntamento al prossimo PS5 Drop!