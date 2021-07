Nuova occasione per far propria la PlayStation 5, nonostante fin dal suo lancio ormai quasi un anno fa sia pressoché impossibile trovarla nei negozi. Il PS5 Drop di oggi organizzato da GameStop permette ai giocatori di acquistarla: tutto ciò che bisogna fare è recarsi a questo link e seguire le istruzioni, si inizia alle ore 15:30.

PS5 disponibile su GameStop: approfitta del Drop

Oggetto del desiderio per tutti gli appassionati di gaming, la console fa di un comparto hardware evoluto e di un parco titoli in costante espansione i suoi principali punti di forza. A questo si aggiungono un ecosistema di funzionalità pensato da Sony per garantire il supporto a forme di intrattenimento che vanno oltre i confini dell'ambito videoludico. È disponibile oggi su GameStop.

Due le versioni proposte: c'è la Standard Edition con lettore di dischi, per chi ama collezionare le copie fisiche, e c'è la Digital Edition che toglie di mezzo ogni supporto per puntare tutto sul download. Ognuno scelga quella che preferisce, tenendo conto delle unità in vendita su GameStop.

Fin dal day one del novembre scorso, PlayStation 5 è stata oggetto di continui sold out, portando talvolta alla circolazione delle console disponibili attraverso una sorta di “mercato parallelo”, spesso a prezzi gonfiati. Meglio evitare i circuiti di distribuzione non ufficiali: acquistandola su GameStop si è certi di poter contare sulla garanzia del produttore e sulla consegna di un prodotto nuovo e immacolato.

Come mai è così difficile trovare una PS5? La responsabilità principale è da attribuire alla cosiddetta crisi dei chip, la carenza di alcune specifiche componenti hardware che sta interessando gran parte dell'industria tecnologica: è stata innescata dalla forte domanda di dispositivi registrata lo scorso anno durante il periodo più duro della pandemia. Servirà tempo per tornare alla normalità. Intanto, chi è alla ricerca della console next-gen di Sony, può puntare in direzione del Drop organizzato oggi su GameStop.

AGGIORNAMENTO: le unità disponibili sono esaurite, appuntamento al prossimo PS5 Drop!