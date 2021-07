PS5 Drop su Mediaworld (19 luglio): COMPRALA QUI

Se non sei ancora riuscito a comprare PlayStation 5, questa è la tua occasione: grazie al nuovo PS5 Drop organizzato da Mediaworld, oggi puoi acquistare la console next-gen di Sony senza ulteriori attese. Tutto ciò che devi fare è recarti a questo link ed essere più veloce degli altri. Si inizia alle ore 15:00, ma per sicurezza collegati qualche minuto prima. Entro pochi giorni te la starai godendo a casa.

PlayStation 5 disponibile su Mediaworld: acquistala ora

Come sempre, le scorte sono limitate. La piattaforma continua a essere un oggetto del desiderio, introvabile sugli scaffali dei negozi fisici e online, a causa dell'impossibilità di soddisfare l'elevata domanda del mercato. Bisogna così affidarsi a quelli che sono stati battezzati “PS5 Drop” organizzati dagli store, nel tentativo di allungare le mani su un'unità. Oggi lo puoi fare collegandoti a Mediaworld.

Sony propone la sua PlayStation 5 in due versioni differenti: la prima è la Standard Edition che porta con sé il tradizionale lettore di dischi per chi è ancora affezionato alle copie fisiche dei giochi, la seconda è invece la Digital Edition che punta tutto sul download delle controparti digitali (e costa meno). Scegli quella che preferisci, tenendo conto delle modalità del Drop stabilite per la vendita su Mediaworld.

Gran parte di coloro che hanno desiderato la piattaforma fin dal day one è rimasto a bocca asciutta, a causa dei puntuali sold out. Qualcuno ha scelto di rivolgersi ai mercati paralleli, quelli non ufficiali, facendo però i conti con prezzi gonfiati e rinunciando alla garanzia. Meglio affidarsi ai circuiti di distribuzione ufficiali: oggi la puoi acquistare su Mediaworld in tutta tranquillità, evitando brutte sorprese.

La carenza di PS5 sul mercato è dovuta in gran parte alla crisi dei chip, innescata dalla scarsa disponibilità di alcune componenti hardware necessarie alla fase di produzione. Un fenomeno che non interessa solo l'ambito videoludico, ma più in generale l'intero mondo tecnologico: non sarà più un tuo problema se approfitterai del Drop di PlayStation 5 organizzato oggi da Mediaworld.