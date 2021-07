PS5 disponibile su Mediaworld (20 luglio): il link per comprarla

La PS5 torna disponibile oggi su Mediaworld: lo store online della catena ha organizzato un nuovo Drop e questa volta dovrebbe essere possibile acquistare la Standard Edition della console, quella dotata di lettore ottico per i giochi su disco. È quanto si legge nel post condiviso sui social. Tutto ciò che devi fare per approfittarne e allungare le mani sulla piattaforma è recarti a questo link.

PS5 disponibile su Mediaworld: comprala ora a questo link

L'appuntamento è fissato per le ore 15:00 di oggi, martedì 20 luglio, ma per sicurezza accedi qualche minuto prima. Sarà come sempre necessario mettersi in coda e fare i conti con la lista d'attesa: il consiglio per far presto e non inciampare nell'ennesimo sold out è quello di farsi trovare pronti, con il login già eseguito su games.mediaworld.it, in modo da non perdere tempo per la registrazione di un nuovo account o l'autenticazione.

Acquistando la PlayStation 5 con il Drop di oggi su Mediaworl è possibile pagare con carta di credito o attraverso PayPal, ricevendo poi la console direttamente a casa, accompagnata dal controller DualSense che ti farà compagnia nelle lunghe sessioni di divertimento davanti alla TV, in singolo o nei match multiplayer.

I continui sold out di PS5, che si susseguono ormai fin dal giorno del lancio, sono dovuti in gran parte alla cosiddetta “crisi dei chip”: l'industria dei semiconduttori fatica a soddisfare la domanda di chi produce dispositivi tecnologici, costringendo così a lunghe attese coloro che desiderano acquistarlo. Nel caso della piattaforma videoludica (vale lo stesso per la rivale Xbox Series X di Microsoft) è necessario tenere d'occhio i Drop come quello organizzato oggi da Mediaworld.

Meglio non cedere alla tentazione di comprare la console dai rivenditori non autorizzati che talvolta la propongono a prezzi gonfiati: scegliendo uno store affidabile si può stare certi della consegna immediata e puntuale, così come della garanzia ufficiale. Dopotutto, bisogna solo tener d'occhio un link.