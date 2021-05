La PlayStation 5 torna disponibile oggi su Mediaworld con un PS5 Drop che mette a disposizione per l'acquisto un totale pari a 1.100 unità: questo il link. I fortunati riceveranno la console entro fine mese.

PS5 Drop su Mediaworld: la console torna disponibile

Una volta effettuato l'accesso alla pagina si è automaticamente nella lista d'attesa: non chiuderla né ricaricarla, altrimenti si scivola nell'ultima posizione.

Al proprio turno ci si trova così di fronte al modulo di login o di creazione dell'account per chi ancora non ne è in possesso.

Abbiamo provato a metterci in coda per finalizzare l'acquisto, ma la pagina di destinazione mostrata in seguito al login non si carica correttamente, restituendo a volte un errore di timeout. È la conseguenza delle tante richieste che il portale si trova a elaborare in questo momento. I più fortunati trovano disponibile l'edizione Digital a 399,99 euro.

Una volta inserita nel carrello e acquistata, la spedizione gratuita è fissata per il 28 maggio.

Unità esaurite, in poco tempo, com'era prevedibile.

Al prossimo PS5 Drop.