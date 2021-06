La PS5 Digital Edition torna disponibile su Mediaworld: ecco il link per acquistarla. Come sempre, le unità disponibili sono poche, saranno accontentati solo i più veloci.

PS5 Drop su Mediaworld: in vendita la Digital Edition

Dopo aver aperto il link è possibile inserire la PlayStation 5 nel carrello e portare a termine l'ordine. Questo il post di annuncio condiviso su Facebook.

A quanto pare l'enorme mole di connessioni simultanee al sito di Mediaworld ha reso il portale inaccessibile per tutti. In questo momento (21/06/2021, 15:10) il tentativo di accedere alla pagina per l'acquisto restituisce l'errore “504 Gateway Time-out”. Inevitabili i commenti negativi raccolti sul social.

… articolo in aggiornamento