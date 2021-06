PS5 DROP: Mediaworld, 24 giugno, ore 15

QUI, a partire dalle ore 15.00. Su questa pagina sta per essere calato un nuovo drop della PlayStation 5 proveniente da Mediaworld. La trafila ormai è nota: si accede alla pagina con quanta più puntualità possibile, si entra in coda e si spera che al proprio turno siano ancora disponibili alcune unità per poter effettuare l'ordine.

A disposizione, a questo giro, la Standard Edition.

Si raccomanda massima attenzione e pazienza: occorre entrare sulla pagina al momento giusto e quindi attendere il proprio turno senza ricaricare la pagina o uscire. Solitamente sono poche migliaia le unità disponibili e la coda procede molto rapidamente: pochi minuti di attesa e la PS5 tanto desiderata potrebbe essere tua.

Aggiornamento ore 15.05

La fila è iniziata: questa la paginata che ci si trova di fronte:

Il numero è indicativo poiché molti potrebbero lasciare la pagina prima del tempo: si raccomandano qualche minuto di pazienza e dita incrociate.