PS5 a breve di nuovo disponibili sullo store Mediaworld

Un post comparso sul profilo ufficiale Facebook di Mediaworld annuncia un nuovo PS5 Drop: l'appuntamento è fissato per le giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 agosto. L'indirizzo da segnare tra i preferiti per approfittarne e allungare le mani sulla console è ancora una volta games.mediaworld.it.

Lo store online ricorda che il pagamento potrà essere eseguito solo con PayPal o carta di credito. Per velocizzare il tutto sarà utile farsi trovare pronti, con account registrato e login effettuato, così da non perdere l'occasione dopo essersi messi in fila. Stando alla condivisione, si troveranno in vendita entrambe le versioni della piattaforma: la Standard Edition con lettore per i dischi e la più snella ed economica Digital Edition.

A fine luglio, Sony ha reso noto di aver venduto oltre 10 milioni di PlayStation 5, di fatto tutte quelle prodotte e distribuite. La domanda ha fin qui abbondantemente superato l'offerta, costringendo a una vera e propria corsa all'acquisto da parte degli interessati che hanno dovuto fare i conti con sold out quasi immediati. Se desideri comprarne una, segnati l'indirizzo games.mediaworld.it e visitalo il 25 e 26 agosto.