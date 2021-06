PS5 drop! Mettiti in coda QUI dalle ore 15.30

A partire dalle ore 15.30 sarà possibile mettersi nuovamente in coda per far propria una delle poche PS5 messe oggi a disposizione in una di queste ormai note giornate di apertura per i più veloci e fortunati. Per poter accedere ad una PlayStation 5 o una PlayStation 5 Digital Edition bisogna essere rapidi e pazienti: rapidi, perché la coda inizierà a formarsi su QUESTA PAGINA a partire dalle ore 15.30 esatte; pazienti perché bisogna quindi aspettare il proprio turno per poter chiudere l'ordine.

PlayStation 5: QUI e ORA

Ogni volta sono a disposizione poche unità e nel giro di pochi minuti vanno esaurite. Non bisogna spaventarsi se il sito dovesse subire dei contraccolpi, mostrare rallentamenti o imbattere in improvvisi errori: il flusso di utenti in arrivo sarà come sempre massiccio, tutti in cerca di una console next-gen a cui affidare le proprie emozioni nel tempo libero. In caso di problemi si può ricaricare la pagina, ma se si riesce ad entrare in coda non bisognerà far altro che attendere il proprio turno.

Non conta l'età: conta solo la passione. Le console ed i relativi bundle saranno disponibili dalle 15.30 QUI e chi riuscirà a mettersi in coda potrebbe avere la fortuna di portarsene a casa una.

Ricorda: velocità e pazienza. Quando si sarà dentro, poi altro non servirà se non un click per mettere il modello desiderato nel carrello. Oggi hai la PlayStation 5 a portata di mano: ora sai come fare.