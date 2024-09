Ps5 DualSense: aumento di prezzo ma ora è in sconto (vari colori)

I problemi di drift sono dietro l’angolo quando si parla di controller. Anche il magico DualSense di PlayStation 5 ne soffre e beh, in giochi sparatutto o dove devi prestare attenzione è un po’ un pugno nell’occhio. Puoi sempre acquistarne uno nuovo ma i prezzi sono lievitati. Non so se hai prestato attenzione ma il modello classico, quello bianco, ha subito un aumento risultando più caro di prima. Pentito di aver aspettato così tanto? Per fortuna che ci pensa Amazon dove lo compri a soli 54,90 euro con uno sconto del 27%.

Il magico controller di SONY ha tutto quello che ti serve per giocare a qualunque titolo sulla console next gen. È esattamente come quello che hai trovato la prima volta che hai scartato la PS5 e non cambia in nulla. Design ergonomico, scocca texturizzata per un grip migliore e le varie migliorie e novità.

Entra a far parte del gioco direttamente con le tue mani attraverso i grilletti adattivi e il feedback aptico che restituiscono un feedback avvolgente. Tra le altre caratteristiche ci sono il touchpad, il sensori di movimento e il giroscopio per i giochi che supportano le funzioni, il microfono integrato e l’entrata per le cuffie.

In altre parole è la stessa esperienza di sempre ma con un feeling del tutto nuovo.

DualSense PlayStation 5: su Amazon in offerta i diversi colori

Ho iniziato dicendoti che in offerta su Amazon trovi il DualSense classico, ossia quello bianco. Tuttavia oggi è il tuo giorno fortunato visto che sono in promozione anche gli altri colori. Nello specifico:

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.