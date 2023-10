PS5 + FC 24: il bundle in MEGA SCONTO su eBay

C’è una grande opportunità su eBay che ti permette di portare a casa il bundle che include la PS5 Standard Edition con una copia digitale di EA Sports FC 24, il nuovo gioco di calcio che ha preso l’eredità della serie FIFA. Il prezzo in sconto è di soli 479,99 euro contro i 619,99 richiesti di listino: il venditore, totalmente affidabile, assicura spedizione gratuita e consegna rapida in 48/72 ore.

Bundle PS5 FC 24 in offerta: da non perdere

Il Bundle Console PlayStation 5 – EA FC24 ti offre tutto il necessario per iniziare la tua avventura videoludica. Al suo interno, troverai la Console PlayStation 5, il Controller wireless DualSense, la base per posizionare la console, un cavo HDMI per garantire una qualità video eccezionale, il cavo di alimentazione AC, un cavo USB e tutti i materiali stampati essenziali. Ma non è tutto. Questo bundle offre anche un codice promozionale per il gioco completo di EA Sports FC 24, il celebre titolo calcistico che mette a tua disposizione il meglio del calcio.

La PlayStation 5 rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica nel mondo delle console. La sua potenza di calcolo, unita alla grafica straordinaria, ti permetterà di immergerti completamente nei mondi virtuali dei tuoi giochi preferiti. Il controller DualSense, con il suo feedback aptico avanzato, ti farà sentire ogni azione come se fossi davvero nel gioco. E con EA Sports FC 24 incluso nel bundle, avrai accesso a un’esperienza calcistica realistica e coinvolgente.

Il prezzo originale di questo bundle sarebbe di 619,99 euro. Ma ora, grazie all’offerta speciale su eBay, puoi portare a casa il Bundle Console PlayStation 5 – EA FC24 per soli 479,99 euro. Questo significa che risparmierai ben 140 euro, il che è un affare che non capita tutti i giorni. Ma attenzione, questa offerta potrebbe non durare a lungo, quindi è il momento di agire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.