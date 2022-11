PS5+FIFA 23: il bundle è disponibile su eBay

Quando mancano ormai poche settimane al Natale, trovare una PS5 da mettere sotto l’albero rimane ancora una vera impresa. Le unità disponibili nei negozi e sugli store online delle catene di elettronica sono poche, anzi pochissime. Ogni opportunità è da cogliere al volo: oggi segnaliamo il bundle con FIFA 23 che in questo momento è disponibile su eBay, in occasione dell’evento Cyber edays.

Natale con PS5: il bundle di FIFA 23

Si tratta della Standard Edition della console, quella dotata del lettore per i giochi su disco. La simulazione calcistica sviluppata da EA Sports, che di recente ha ricevuto l’aggiornamento gratuito dedicato ai mondiali, è in copia fisica. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Per allungare le mani su PlayStation 5 con questa offerta è però necessario essere disposti a spendere qualcosa di più rispetto al prezzo di listino: il bundle è infatti in vendita a 759,90 euro.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni. Il venditore è italiano e la sua affidabilità è garantita dagli oltre 200.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti sul marketplace.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.