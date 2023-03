PS5+FIFA 23: il bundle è in sconto, ma per poco

Senza troppi giri di parole: segnaliamo che il bundle con PS5 e il titolo più venduto del momento ovvero FIFA 23 è in forte sconto su eBay. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi vuol allungare le mani sulla console next-gen per definizione, arricchita dalla simulazione calcistica sviluppata e costantemente aggiornata da EA Sports. Le scorte sono limitate, meglio approfittarne subito.

Assist a porta vuota: PS5 con FIFA 23 in sconto

Si tratta della PlayStation 5 Standard Edition, la versione della piattaforma con lettore di dischi. In dotazione c’è anche il controller wireless ufficiale DualSense nella sua tradizionale colorazione bianca. Non serve aggiungere altro: è il set che occorre per trascorrere i prossimi mesi all’insegna del divertimento. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Oggi, grazie alla promozione in corso, hai dunque la possibilità di acquistare il bundle che include la console PS5 nella sua incarnazione più ricercata e FIFA 23 in copia fisica, al prezzo finale di soli 533,90 euro. Come fare per approfittarne? Devi semplicemente inserire il codice ITPERHPXPXXRQ67M nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento con carta di credito/debito o PayPal. Attenzione: non sappiamo quante siano le unità a magazzino, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo, prima di trovarsi in fuorigioco a causa di un quasi inevitabile sold out. Il più classico degli assist a porta vuota, un po’ come quelli di De Bruyne per Haaland o di Messi per Mbappé, per rimanere in tema.

A proporre l’affare è un venditore italiano con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un pochi giorni: se lo ordini subito sarà presto a casa tua. Il prodotto è nuovo, nel suo imballo originale integro e con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.