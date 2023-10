Giochi in streaming in arrivo su PS5 il 23 ottobre

Il cloud gaming sta per arrivare su PS5 con il lancio dei giochi in streaming: la conferma è giunta direttamente da Sony, che ha fissato nel 23 ottobre il debutto della novità in Europa. In Giappone avverrà invece prima, il 17 ottobre, mentre in Nord America sarà necessario attendere il 30 ottobre. Il servizio sarà riservato in esclusiva agli abbonati PlayStation Plus Premium.

PS5: Sony sta per lanciare i giochi in streaming

Cosa cambierà rispetto alla formula attuale? Invece di dover procedere al download e all’installazione. sarà possibile giocare subito, lasciando che siano i server nei data center a occuparsi dell’elaborazione del comparto audio e video. Quali saranno i titoli supportati al day one? Questo l’elenco (parziale) condiviso.

I migliori successi di PS5 dal catalogo dei giochi di PlayStation Plus, tra cui Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11, e Saints Row IV;

versioni di prova dei giochi per i titoli PS5, come Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt e The Calisto Protocol;

ulteriori titoli digitali PS5 che i membri di PlayStation Plus Premium possiedono e che saranno disponibili per lo streaming, inclusi Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys e Fortnite.

Sarà possibile selezionare diverse opzioni per la risoluzione, da 720p a 4K, così da andare incontro anche a chi non ha una connessione Internet particolarmente veloce.

Nel suo annuncio, Sony ha inoltre reso noto che sarà presente il supporto a tutte le tecnologie audio di PlayStation 5, come Tempest 3D Audiotech, 5.1 e 7.1. Poi, sarà possibile acquisire screenshot e registrare fino a tre minuti di video durante il gameplay.

Si legge inoltre che All’uscita, lo streaming nel cloud di PS5 sarà disponibile esclusivamente per la console PS5 . Non è chiaro se sarà possibile sfruttare la novità anche su PS Portal una volta che l’estensione portatile della piattaforma (in vendita a 219 euro) arriverà sul mercato a metà novembre.

