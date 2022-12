PS5 con GoW Ragnarok: adesso su Amazon Italia (update)

Questa è l’ultima opportunità per acquistare una PS5 prima di Natale: la piattaforma è disponibile su Amazon in questo momento, nel bundle con God of War Ragnarok. Come sempre in questi casi, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e procedere subito all’ordine, il sold out è dietro l’angolo.

PS5 con GoW Ragnarock in vendita: non perdere tempo

Fino a oggi, nonostante siano trascorsi ormai due anni dal debutto sul mercato, la console next-gen di Sony è risultata quasi introvabile. La crisi dei chip capace di mettere in ginocchio l’intera industria tecnologica ne ha fortemente rallentato i ritmi di produzione, lasciando milioni di giocatori a bocca asciutta e costretti a rincorrere i Drop organizzati dai negozi online oppure ad affrontare lunghe attese per le prenotazioni nei negozi. O, in alternativa, a passare alla famiglia Xbox di Microsoft (Series X o Series S).

In questo momento, il bundle con PlayStation 5 Standard Edition e God of War Ragnarok è in vendita su Amazon a 619,99 euro, il prezzo di listino senza rincari. La disponibilità è immediata, con consegna gratuita in un giorno, giusto in tempo per metterla sotto l’albero.

Il produttore ha più volte promesso di voler porre rimedio alla situazione, ma è cambiato ben poco. Quella di oggi è dunque un’occasione d’oro, soprattutto in vista delle festività ormai alle porte, con la domanda che andrà sicuramente crescendo, spinta da coloro che desiderano mettere PlayStation 5 sotto l’albero, per concedere un regalo a se stessi o a gli altri.

Un’alternativa, per chi non è arrivato in tempo, è costituita dalla possibilità di richiedere un invito su Amazon. Per tutti i dettagli sul funzionamento di questo sistema rimandiamo all’approfondimento dedicato.

Aggiornamento: è già sold out, a pochi minuti dalla comparsa sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.