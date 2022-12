PS5+God of War Ragnarok: il bundle è disponibile

Senza perdere tempo: il bundle con PS5 nella sua versione Digital Edition e il gioco God of War Ragnarok è in vendita su eBay al prezzo di 519 euro. Gli interessati non perdano tempo, come sempre accade in questi casi, il sold out è dietro l’angolo.

Il bundle con PS5 e GoW è in vendita su eBay

Si tratta forse dell’ultima occasione utile per allungare le mani su PlayStation 5 in questo 2022. La console next-gen di Sony, infatti, nonostante siano trascorsi ormai più di due anni dal lancio, ancora oggi risulta quasi introvabile. In allegato l’ultima uscita della saga GoW, uno dei migliori giochi dell’anno. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

L’affidabilità del venditore Monclick è garantita dagli oltre 238.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti sul marketplace. Come scritto in apertura, le unità sono limitate, meglio non perdere tempo.

Per chi effettua subito l’ordine, la consegna è garantita entro la prossima settimana, con spedizione gratuita a domicilio. Una vera occasione, considerando il prezzo di listino e la carenza di PS5 che ancora si registra ovunque, sia nei negozi fisici sia sugli store online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.