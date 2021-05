PlayStation 5, nuova occasione ORA su Mediaworld

Nuova occasione per mettere mano ad una PlayStation 5: il “drop” su MediaWorld è iniziato da pochissimi minuti, aprendo una nuova opportunità per quanti stanno cercando la console più desiderata (e meno disponibile) del momento. Le scorte sono infatti minime e le occasioni di approvvigionamento estremamente rare: bisogna essere veloci e fortunati.

Il funzionamento è quello noto: CLICCA QUI, poi attendi pazientemente in coda sperando di riuscire ad essere tra i fortunati. In alcuni casi il sito va in blocco a causa del forte flusso di utenti che in questi minuti stanno convergendo verso la pagina di acquisto. Quando si accede si troverà di fronte una schermata di questo tipo:

Si raccomanda massima pazienza poiché per alcuni minuti (come esperienza insegna dai casi precedenti) il sito può incontrare momenti di vero caos, errori in pagina e lunghe code. Ci sono però poche unità disponibili, dunque serve fortuna e tenacia, in attesa eventualmente del prossimo “drop” (quando accadrà).

Il modello disponibile è la PlayStation 5 Digital Edition, dotata di SSD e priva di lettore DVD per una esperienza maggiormente focalizzata sulla connettività e priva di supporti ottici.