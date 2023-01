PS5, due nuovi bundle in arrivo: i dettagli

Ora che la crisi è finita e che sono in arrivo abbastanza PS5 per tutti, Sony si appresta a lanciare due nuovi bundle, uno per ogni edizione della console in commercio, dunque con e senza lettore di dischi. Ad anticiparne l’arrivo, previsto entro il mese di febbraio, è l’account Twitter di un noto analista del mercato videoludico, con riferimento a quanto comparso sulle pagine del sito australiano EB Games.

I nuovi bundle PS5 per febbraio 2023

Identificati come i modelli CFI-1216A e CFI-1216B, saranno entrambi basati su chip a 6 nm e messi in vendita con due controller DualSense in dotazione (mai avvenuto prima). Includeranno inoltre la base su cui posizionare la piattaforma in orizzontale o in verticale, il cavo HDMI per la connessione al televisore, il manuale in forma cartacea e il gioco preinstallato ASTRO’s Playroom.

Nonostante siano trascorsi ormai più di due anni dal lancio iniziale di PlayStation 5, non tutti colo interessati sono ancora riusciti ad acquistarne un’unità. La crisi dei chip che ha colpito l’intera industria dell’elettronica e la forte domanda registrata hanno fino a oggi lasciato molti a bocca asciutta, alimentando un business parallelo fatto di console acquistate e rivendute a prezzi gonfiati. Fortunatamente, tutto questo sta per finire.

Di recente, Sony ha reso noto che il numero complessivo delle unità della piattaforma vendute ha superato la quota di 30 milioni, con un forte incremento registrato nel corso degli ultimi mesi. Si tratta di un ennesimo segnale positivo per quanto riguarda la situazione relativa a catena di fornitura e distribuzione. Lo stesso vale per l’anticipazione odierna in merito al debutto di nuovi bundle con la coppia di controller DualSense: ne sapremo di più a breve.

