PS5: la crisi è finita, parola di Sony

Anche coloro che ancora non sono riusciti ad acquistare una PS5, saranno presto in grado di allungare le mani sulla console. La buona notizia arriva da Sony, più precisamente dal numero uno della divisione gaming, Jim Ryan, che salito sul palco dell’evento CES 2023 in corso a Las Vegas ha annunciato in via ufficiale la fine della crisi. Sarà così in tutto il mondo.

Più facile acquistare PS5: la crisi è alle spalle

Dunque, a oltre due anni dal lancio (datato novembre 2020), la situazione sembra destinata a migliorare. Se ne facciano una ragione i bagarini, coloro che fino a oggi hanno fatto di tutto per accaparrasi le poche unità in commercio, con il solo obiettivo di rivenderle a prezzo spudoratamente maggiorato. In futuro, niente più drop né bundle forzati dalle grandi catene di elettronica, che hanno fin qui costretto i giocatori a comprare titoli e accessori aggiuntivi pur di portare a casa la piattaforma.

Nel video qui sotto, intorno al minuto 57:00, le parole di Jim Ryan in merito alla disponibilità di PlayStation 5 sul mercato. Le unità vendute nel mondo, ad oggi, superano quota 30 milioni, circa 5 milioni in più rispetto al novembre scorso.

Ricordiamo che alle porte c’è anche il lancio di PS VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale che promette un livello di coinvolgimento senza precedenti. Al momento, per la vendita Amazon ha organizzato un sistema a invito.

È doveroso sottolineare come non sia la prima volta che assistiamo a una promessa simile da parte di Sony. Ciò nonostante, alcuni segnali incoraggianti erano già stati notati dai più attenti nel corso degli ultimi mesi. Che sia davvero la volta buona per poter, finalmente, allungare le mani su una console next-gen ancora introvabile nonostante un insolito aumento di prezzo annunciato a un anno e mezzo dal lancio?

