PS5 a rate? Ecco la proposta di Vodafone

L’ambita PlayStation 5 è un dispositivo tra i più attesi e apprezzati dai videogiocatori più o meno giovani.

Si tratta di un vero e proprio concentrato di tecnologia, un passo avanti incredibile per quanto riguarda la potenza delle console gaming. Questa però, ha un grossi difetto: il suo prezzo non è per niente abbordabile.

In questo senso, la proposta di Vodafone risulta alquanto interessante: perché non acquistare la PS5 a rate, rendendo l’esborso molto meno impegnativo?

Tutto ciò è possibile per chi usufruisce dell’offerta Family Plan. Questo piano include Internet a casa e un piano mobile, con una combinazione ideale per navigare e chiamare sia in ambiente domestico che quando ci si trova all’esterno.

Non solo: le condizioni proposte da Vodafone per ottenere la console a rate, come vedremo, sono alquanto vantaggiose.

La proposta di Vodafone per acquistare una PS5 a rate

Nello specifico, stiamo parlando della PlayStation 5 Digital Edition, con un bundle che include anche il gioco God of War Ragnarök e 70 euro in Gift Card da spendere su PS Store.

Tutto questo è disponibile, per gli utenti Family Plan, con un costo iniziale di ZERO euro e con rate, per 24 mesi, di 24,99 euro (che si aggiungono ai costi standard relativi alla sottoscrizione Family Plan).

Si tratta, dunque, di una soluzione ideale per i clienti Vodafone che vogliono alleggerire il costo della console e, allo stesso tempo, metterla subito all’opera con uno dei titoli più apprezzati del momento.

Family Plan propone una linea domestica in grado di raggiungere fino a 2,5 Gigabit al secondo, attraverso un router dotato di tecnologia Wi-Fi Optimizer e in abbinato a una SIM mobile 5G inclusa per lo smartphone. Il tutto per 34,90 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.