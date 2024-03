PS5 Slim: 90 euro di SCONTO subito su eBay, disponibilità LIMITATA

È tornata l’occasione migliore per portarsi a casa la PS5 Slim con un notevole risparmio rispetto al prezzo ufficiale. Su eBay puoi acquistarla presso un rivenditore autorizzato e affidabile a soli 459,90 euro invece di 549,90, risparmiando quindi ben 90 euro sul listino. La spedizione è gratuita con corriere espresso ed hai ovviamente la garanzia per 24 mesi.

PS5 Slim: a questo prezzo è da avere

PS5 Slim è l’ultimo modello di PlayStation 5, la console di nuova generazione firmata Sony e lanciata per la prima volta a fine 2020. Pur mantenendo le stesse caratteristiche hardware interne per quanto concerne la potenza di elaborazione, fatta eccezione per un SSD più capiente che passa a 1TB contro gli 825GB precedenti, la grossa novità è rappresentata dalle dimensioni.

Come suggerisce il nome, infatti, la nuova PS5 presenta un volume ridotto di oltre il 30% e un peso ridotto del 18% al 24% a seconda dei modelli precedenti presi in considerazione. Inoltre, la nuova console è caratterizzata da quattro diversi pannelli della cover, con la parte superiore lucida e quella inferiore opaca, offrendo un tocco di eleganza e modernità al suo aspetto.

All’interno della confezione troverai naturalmente anche il controller DualSense, un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e i vari materiali stampati. Ti suggeriamo di sbrigarti perché sta andando nuovamente a ruba: la PS5 Slim su eBay può essere tua a 459,90 euro invece di 549,90. Non fartela scappare.