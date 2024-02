PS5 Slim al PREZZO MINIMO STORICO su Amazon: eccola

In questo momento, PS5 Slim è in offerta su Amazon e può essere acquistata al suo prezzo minimo storico. Si tratta di un’occasione più unica che rara, per allungare le mani sull’edizione riprogettata della console, resa più piccola e più leggera rispetto alla precedente attraverso un profondo restyling. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: è meglio approfittarne prima del quasi inevitabile sold out.

Grande offerta per PS5 Slim su Amazon

Si tratta della Standard Edition ovvero della versione con lettore per i giochi su disco. Nella confezione è incluso il controller DualSense progettato da Sony per giocare in modalità wireless. Tra gli altri vantaggi introdotti, rispetto al primo modello, vale inoltre la pena citare l’unità SSD da 1 TB con una capienza maggiore, utile per salvare i titoli scaricati e gli altri contenuti. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Come già scritto in apertura, non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito e portare a casa l’ultima evoluzione di PlayStation 5, la PS5 Slim, al prezzo di soli 474 euro, il più basso di sempre. Ricordiamo che quello di listino è 549 euro. La richiesta sarà inevitabilmente elevata.

Amazon si occupa direttamente delle operazioni legate alla vendita e alla spedizione, garantendo inoltre la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, se si sceglie di effettuare subito l’ordine, la console arriverà a casa già entro domani, senza spese aggiuntive per il trasporto. Buon divertimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.