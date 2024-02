Ultimi giorni per PS5 Slim al PREZZO MINIMO STORICO

La grande offerta di Amazon che propone la nuova PS5 Slim al prezzo minimo storico è ancora attiva, ma si avvicina alla scadenza. Sono gli ultimi giorni utili per approfittarne, allungando le mani sulla versione migliorata della console, resa più piccola e più leggera rispetto al modello precedente, grazie a un restyling significativo.

PS5 Slim in sconto su Amazon: è ancora disponibile

Le dimensioni e il peso ridotti non sono gli unici vantaggi che porta con sé: Sony ha anche incrementato la memoria interna in cui salvare i giochi e i contenuti, integrando una SSD da 1 TB. È la Standard Edition, quella con il lettore per i giochi su disco in dotazione. Non manca ovviamente il controller DualSense per iniziare subito a divertirsi, in modalità wireless. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa dove sono riportati tutti i dettagli.

Al prezzo finale di soli 474 euro, l’offerta sulla nuova PS5 Slim è un’occasione senza precedenti. È il miglior affare del momento per acquistare la PlayStation 5 nella sua forma più evoluta e avanzata. Da listino, la spesa ammonta a 549 euro, dunque si può contare su uno sconto di 75 euro applicato in automatico, per immergersi in un mondo di gaming fatto di partite in solitaria e sfide multiplayer con titoli esclusivi e multipiattaforma come Gran Turismo 7, EA SPORTS FC 24 e molti altri ancora.

La disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita. Dunque, se effettui l’ordine ora, la console arriverà a casa tua già entro domani, senza spese extra per il trasporto. La vendita è gestita direttamente da Amazon, senza intermediari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.