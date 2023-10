Abbiamo una data di uscita per la PS5 Slim (forse)

Alla presentazione della nuova PS5 Slim, andata in scena una decina di giorni fa, Sony non ha confermato una data di uscita precisa. È stata fornita solo un’indicazione generica, relativa alle prossime festività e al mese prossimo per quanto riguarda il mercato statunitense. Oggi, il noto leaker Billbil-kun fa sapere (attraverso il sito francese Dealabs) che l’arrivo sugli scaffali potrebbe essere molto vicino: mercoledì 8 novembre.

L’uscita di PS5 Slim fissata per l’8 novembre?

Sarebbe dunque questo il giorno scelto per il debutto del bundle con il nuovo gioco Marvel’s Spider-Man 2. 48 ore più tardi, venerdì 10 novembre, toccherebbe invece alle versioni lisce, con in dotazione il solo controller DualSense.

Nell’immagine qui sotto il design della console più piccola del 30% rispetto al modello originale e con un peso ridotto del 24%. Tra le altre migliorie apportate, anche la capacità della SSD interna che aumenta fino a raggiungere 1 TB.

La fase di riprogettazione è stata condotta adottando quello che può essere definito una sorta di approccio modulare. Anche chi sceglierà di acquistare la Digital Edition (a destra), dunque la versione senza lettore per i giochi su disco (già presente invece nella Standard Edition, a sinistra), potrà poi integrare l’unità comprandola separatamente, al prezzo però non così accessibile di 119,99 euro.

Ha poi fatto storcere il naso la scelta di non includere nella confezione lo stand verticale per mantenere in piedi la PS5 Slim. Costerà 29,99 euro. Ci sarà invece quello orizzontale.

Non sono da segnalare altri cambiamenti: le specifiche tecniche restano invariate. Non si tratta dunque del modello Pro di PlayStation 5 più volte citato da rumor e indiscrezioni. Al lancio, la Standard Edition di PS5 Slim potrà essere acquistata al prezzo 549,99 euro, la Digital Edition a 449,99 euro.

