PS5 Standard su Amazon (con invito): ecco il link

Senza perdere tempo, chi sta cercando una PS5 oggi ha la possibilità di acquistarla su Amazon a questo link. Si tratta della Standard Edition, quella con lettore per i giochi su disco, proposta in bundle con il gioco Horizon Forbidden West.

PS5 su Amazon: la Standard Edition in bundle

Una volta collegati alla scheda del prodotto è sufficiente un click per mettersi in fila. Compare poi il seguente messaggio, dopodiché non bisogna far altro che incrociare le dita e attendere pazientemente l’email che permetterà di inserirla nel carrello.

L’invito dipende da diversi fattori, quindi non è possibile prevedere i tempi di attesa. Se sarai invitato, riceverai un’email con un link valido per 72 ore.

Il bundle che riunisce PS5 Standard Edition e il gioco Horizon Forbidden West è proposto al prezzo di 559 euro. Si tratta di una cifra in linea con i listini Sony, non viziata dai rincari purtroppo spesso applicati da venditori di terze parti più o meno autorizzati.

Finalmente una possibilità per acquistare PS5 su Amazon dopo un lungo periodo di indisponibilità dovuto alla crisi dei chip che ha fortemente rallentato i ritmi di produzione.

Molti appassionati di gaming non sono infatti riusciti fino a oggi ad allungare le mani su PlayStation 5, a causa della carenza di unità in commercio. La console next-gen di casa Sony, nonostante siano trascorsi ormai quasi due anni dal lancio, rappresenta per tanti ancora un sogno non realizzato. Fortunatamente, grazie a questo drop su invito è possibile porre fini a un’attesa protratta per lungo tempo.

Come sempre accade in questi casi, non sappiamo quanti pezzi siano disponibili né per quanto durerà l’offerta: il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo e mettersi subito in fila. In caso di ripensamenti sarà comunque possibile rinunciare in seguito all’acquisto, una volta ricevuto il via libera via email da parte di Amazon.

