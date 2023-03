PS5 Standard lisca a 549€: un consiglio per giocare subito

Chi desidera acquistare una PS5, ma non vuol essere obbligato a scegliere un bundle con titoli aggiuntivi, può trovare oggi la Standard Edition (quella con il lettore di dischi) in vendita su Amazon al prezzo di listino pari a 549,99 euro. Nessun rincaro, niente spese extra per la console next-gen rimasta a lungo introvabile. In chiusura di questo articolo, un consiglio utile per ottenere giochi gratis senza doverli per forza comprare.

Amazon vende PS5 Standard Edition senza rincari

In dotazione, ovviamente, il controller DualSense ufficiale di Sony, nella sua colorazione tradizionale White. La piattaforma non ha bisogno di presentazioni: è quella più cercata sul mercato, progettata per offrire un’esperienza di gaming senza compromessi e con un catalogo che si sta arricchendo continuamente di nuove uscite. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai dunque la possibilità di acquistare PlayStation 5 nella sua Standard Edition al prezzo di listino di 549,99 euro, senza alcun rincaro.

La console è venduta e spedita da Amazon, con consegna gratuita a domicilio. Una delle possibilità a disposizione per iniziare subito a giocare, senza acquistare i singoli titoli, è quella che passa dalla sottoscrizione di un abbonamento al servizio PlayStation Plus che ogni mese ne regala diversi, nelle loro versioni complete, da scaricare e installare senza alcuna spesa aggiuntiva.

