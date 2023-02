PS5 Standard Edition+GoW: il bundle su Unieuro

Il bundle che include la PS5 Standard Edition e il gioco God of War Ragnarok è tornato in vendita sullo store online Unieuro. Chi lo desidera, ha la possibilità di acquistarlo subito a prezzo di listino, senza alcun rincaro come invece accaduto spesso nell’ultimo periodo. Si tratta di un’ottima occasione per chi, nonostante siano trascorsi ormai oltre due anni dal debutto sul mercato, ancora non è riuscito a trovarne un’unità da collegare al televisore.

Il bundle con PS5 e GoW è di nuovo disponibile

Con disponibilità immediata e spedizione gratuita, arriverà a casa entro pochi giorni, indicativamente tra giovedì 16 e domenica 19 febbraio per chi completa l’ordine senza perdere tempo. Come al solito, nella confezione è incluso anche il controller DualSense nella sua colorazione tradizionale White. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda del prodotto.

Ricordiamo che acquistando il bundle PS5 su Unieuro è possibile pagare a rate attraverso i servizi offerti da PayPal e Klarna, dilazionando la spesa a interessi zero. È la soluzione migliore per immergersi subito nel mondo di intrattenimento videoludico che PS5 è in grado di offrire, senza pesare troppo sul portafogli.

Il pacchetto che include la versione di PlayStation 5 con lettore per i giochi su disco, il titolo della serie GoW sviluppato da Santa Monica Studio e il joypad ufficiale della console è acquistabile al prezzo di 619,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.