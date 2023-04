PS5 Standard: il prezzo scende ancora, grande offerta

Ora che finalmente la piattaforma si trova facilmente, è tempo di mettersi alla ricerca dell’offerta migliore: qui è dove segnaliamo quella che oggi permette di acquistare PS5 Standard Edition approfittando dello sconto di 60 euro rispetto al listino, garantito da una promozione in corso su eBay. Non sappiamo quante siano le unità disponibili, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

L’affare su eBay: -60€ per PS5 Standard Edition

Si tratta della PlayStation 5 con lettore per i giochi su disco. Incluso nella confezione il controller wireless ufficiale DualSense progettato da Sony per un’esperienza ottimale sulla console next-gen. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

Il prodotto è nuovo e con garanzia italiana. Oggi puoi acquistare la PS5 Standard Edition al prezzo di soli 489 euro invece di 549 euro come da listino, approfittando dello sconto di 60 euro grazie alla promozione in corso.

Si tratta dell’offerta proposta da un venditore italiano specializzato in elettronica con centinaia di feedback positivi già ricevuti dai clienti. Segnaliamo infine la possibilità di beneficiare della spedizione espressa gratis direttamente a domicilio in pochi giorni.

