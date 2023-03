PS5 Standard Edition è in sconto su Amazon

Ufficialmente non fa parte delle Offerte di Primavera, ma lo sconto su PS5 Standard Edition merita di essere segnalato: chi desidera acquistarla, in questo momento la può trovare a prezzo ridotto sull’e-commerce, con una spesa finale di 539,99 euro, dunque inferiore rispetto a quella di listino.

PS5 in sconto su Amazon: è la Standard Edition

In dotazione il controller DualSense progettato da Sony, nella sua colorazione wireless. Come sempre accade in questi casi, non sappiamo quante siano le unità disponibili a magazzino, dunque il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e procedere il prima possibile all’ordine. Tutti i dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Come scritto in apertura, si tratta della Standard Edition ovvero la versione della console next-gen con lettore per i giochi su disco, la più ricercata e a lungo rimasta introvabile. Fortunatamente, ora acquistarla non è più un’impresa, meglio ancora se è possibile farlo approfittando di uno sconto come oggi.

Tornando alle Offerte di Primavera citate in apertura, l’evento ha preso il via oggi su Amazon e durerà fino alla tarda serata di mercoledì. Su queste pagine sarà possibile trovare le segnalazioni relative agli sconti e alle occasioni migliori, con un’attenzione particolare alle categorie Informatica ed Elettronica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.