PS5 Standard 'liscia' su Amazon (aggiornamento)

Una segnalazione veloce per chi desidera acquistare PS5: la Standard Edition è in vendita su Amazon, in questo momento, a prezzo di listino. Nessun bundle e nessun rincaro, almeno fino al sold out (che immaginiamo sarà quasi inevitabile). Si tratta dell’occasione perfetta per chi ancora non è riuscito ad allungare le mani sulla piattaforma, nonostante siano trascorsi ormai oltre due anni dal lancio.

L’occasione: PS5 “liscia” su Amazon a prezzo di listino

Al prezzo di 549,99 euro, la console next-gen di casa Sony arriva direttamente a domicilio nella confezione che include il controller wireless ufficiale, quel DualSense nella colorazione tradizionale White che diventerà compagno inseparabile delle sessioni di gaming. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

La console non ha certo bisogno di presentazioni: PlayStation 5 è ormai da lungo tempo il sogno proibito degli appassionati, soprattutto in questa sua versione Standard Edition con lettore per i giochi su disco. La crisi dei chip e la forte domanda hanno reso difficile trovarla, sia nei negozi fisici sia online, ma finalmente la situazione sta migliorando: se la ordini subito sarà presto a casa tua, con spedizione gratuita.

Avrai poi tutto il tempo per scegliere accessori e giochi come God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 o FIFA 23 da un catalogo che si sta via via facendo sempre più ricco. Ricordiamo che, a breve (22 febbraio), arriverà sul mercato anche il visore PlayStation VR2 per la realtà virtuale: gli interessati possono richiedere un invito per l’acquisto su Amazon.

Aggiornamento: quasi inevitabile, la console è andata sold out in pochi minuti. Consigliamo ad ogni modo di tenere sotto controlla la scheda del prodotto per poter così approfittare subito dei prossimi Drop.

