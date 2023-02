Come vedere PSG-Bayern Monaco in streaming (Champions)

PSG-Bayern Monaco è l’ottavo di Champions League che sa di finale. Si sfidano due tra le squadre favorite alla vittoria del torneo, nella cornice del Parco dei Principi che proverà a spingere i francesi alla vittoria. Peserà senza dubbio l’assenza forzata di Mbappé per infortunio. Il via è in programma alle ore ore 21:00 di martedì 14 febbraio.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio hanno la possibilità di guardare la partita in diretta su Sky con la telecronaca affidata a Federico Zancan. Il ritorno è in programma per l’8 marzo.

Il Paris Saint-Germain arriva alla gara dopo aver ottenuto la qualificazione nel gruppo H chiudendo in seconda posizione a 14 punti, dietro al Benfica e davanti alla Juventus declassata in Europa League. Invece, la classifica del gruppo C è stata letteralmente dominata dai tedeschi, con 18 punti raccolti in sei incontri, davanti all’Inter comunque agli ottavi e con il Barcellona eliminato un po’ a sorpresa.

La storia assegna cinque vittorie ai francesi e sei ai tedeschi negli incroci passati. Queste le probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio dai due allenatori, Galtier e Nagelsmann.

PSG (3-5-2): Donnarumma, Sergio Ramos, Danilo, Marquinhos, Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes, Messi, Neymar;

Bayern Monaco (3-4-2-1): Sommer, Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo, Kimmich, Goretzka, Davies, Sané, Musiala, Choupo-Moting.

