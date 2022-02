Pubblica Amministrazione: formazione digitale

Il 1 febbraio è stato avviato il piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pubblica Amministrazione, come annunciato dal Ministro Renato Brunetta lo scorso 10 gennaio. Si tratta di un programma di formazione digitale rivolto ai dipendenti in servizio. Entro il 15 febbraio, le singole amministrazioni potranno comunicare l’adesione, utilizzando il modulo online.

Formazione digitale per dipendenti

L’obiettivo del piano “Ri-formare la PA” è consentire ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di migliorare le loro competenze digitali attraverso corsi offerti anche da università e aziende private, come Microsoft e TIM. Ogni amministrazione deve innanzitutto definire gli obiettivi di sviluppo e di crescita professionale dei propri dipendenti. Successivamente individuerà i destinatari ed effettuerà l’adesione al programma.

Come riferimento per la definizione dei corsi e la verifica delle competenze digitali verrà utilizzato il Syllabus “Competenze digitali per la PA”, ovvero il documento che descrive l’insieme minimo delle conoscenze che ogni dipendente pubblico dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

Il Syllabus copre 11 competenze suddivise in 5 aree e 3 livelli di padronanza (base, intermedio e avanzato). In base al risultato del test, il dipendente conoscerà il suo livello di competenza e visualizzerà i corsi più adatti per raggiungere un livello superiore. Dopo aver ricevuto l’adesione da parte delle amministrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica definirà il calendario delle attività.

Soltanto nella fase di avvio del programma è possibile inviare l’adesione fino al 15 febbraio 2022, ma a regime sarà possibile accedere al programma in qualsiasi momento. Fino hanno aderito 35 amministrazioni. I corsi presenti nel catalogo sono forniti da Formez PA.