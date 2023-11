Pulisci tastiera Domkan: un must-have con questo AFFARE (-36%)

Se stai cercando un modo completo per mantenere i tuoi dispositivi elettronici impeccabili, non cercare oltre: il pulisci tastiera Domkan è la soluzione completa che stavi cercando. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 36%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 5,74 euro.

Pulisci tastiera Domkan: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con un kit versatile composto da 11 funzioni, questo accessorio si dimostra indispensabile per la pulizia di una vasta gamma di dispositivi, inclusi tastiere, cuffie, schermi e altro ancora. Una delle sue caratteristiche distintive è la facilità con cui può essere utilizzato per pulire ogni angolo della tastiera del tuo computer. Gli estrattori di tappi rendono semplice rimuovere le chiavi, consentendoti di raggiungere anche gli angoli più difficili con la spazzola retrattile inclusa.

Il kit offre anche una soluzione completa per pulire le cuffie. La punta metallica della penna è progettata per pulire i piccoli fori degli auricolari, mentre la spazzola in microfibra e la bacchetta in memory foam assicurano che ogni fessura e superficie delle cuffie siano prive di polvere.

Il kit pulisci tastiera non si ferma solo alla pulizia di cuffie e tastiere. Il kit include anche uno spray da 5 ml per la pulizia degli schermi, ideale per eliminare polvere, grasso e impronte digitali. Basta riempire il flacone con la soluzione detergente inclusa e utilizzarlo insieme al panno in microfibra per ottenere risultati impeccabili su schermi elettronici, occhiali o lenti di fotocamere.

Inoltre, acquistare il kit pulisci tastiera Domkan su Amazon offre la tranquillità di una garanzia del produttore di un anno. Se dovesse sorgere qualsiasi problema con il prodotto, il servizio clienti Domkan è pronto ad assisterti.

Non perdere l’opportunità di acquistare questo fantastico accessorio per la pulizia a un prezzo eccezionale di soli 5,74 euro. Aggiungilo al carrello su Amazon oggi stesso e goditi dispositivi puliti e perfettamente funzionanti. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.