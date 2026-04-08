Pulzie del pavimento senza sforzo con il roborock Q7 M5 che aspira e lava (-38%)

Le pulizie del pavimento di stressano e ti fanno perdere una marea di tempo? Vorresti qualcosa che ti agevoli e ti permetta di essere più rapida? Allora dai un’occhiata a questa straordinaria occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il roborock Q7 M5 a soli 149,99 euro, invece che 239,99 euro.

Con lo sconto del 38% dunque oggi avrai un risparmio notevole di ben 90 euro sul totale e potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Fai presto perché l’offerta è destinata a durare poco.

roborock Q7 M5: meno stress e più tempo per te

Con il roborock Q7 M5 avrai più tempo per te, da dedicare ad altre faccende, e ti stresserai di meno. Non dovrai infatti pulire più il pavimento. Questo straordinario robot è in grado di aspirare e lavare il pavimento in una sola passata lasciando tutto brillante. Gode di un’aspirazione potentissima da 10.000 Pa riuscendo quindi a raccogliere anche le briciole e detriti. E con il serbatoio dell’acqua da 270 ml e il pannetto in microfibra lava il pavimento in modo perfetto.

Gode della navigazione intelligente con LiDAR per non fermarsi mai nemmeno di fronte agli ostacoli ed è in grado anche di mappare con precisione e in pochi secondi la tua casa. Sceglie il percorso migliore e garantisce una pulizia straordinaria. Inoltre, grazie all’app dedicata che puoi scaricare gratuitamente sul tuo smartphone, potrai impostare diverse funzioni. Senza dimenticare che garantisce fino a 150 minuti di autonomia.

Davvero una promozione coi fiocchi da non lasciarsi sfuggire. Dunque prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista il tuo roborock Q7 M5 a soli 149,99 euro, invece che 239,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.