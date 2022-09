Anche PUMA nel metaverso con Black Station

Nemmeno PUMA ha saputo resistere al richiamo del metaverso e delle opportunità offerte da questo ambito in progressiva evoluzione. Nel corso di un evento organizzato durante la Fashion Week di New York, la società ha annunciato il progetto Black Station che abbina NFT ad alcuni nuovi modelli di sneakers commercializzati.

Stando alla descrizione fornita l’esperienza ha inizio quando il visitatore entra in uno spazio digitale iper-realistico con tre portali separati . I primi due svelano new entry del catalogo Nitro NFRNO e Nitro Fastroid, visibili nell’immagine allegata qui sotto. A entrambe sono dedicati i rispettivi asset digitali (Non-Fungible Token).

Il terzo portale, invece, offre l’accesso a uno show legato alla collezione mostrata durante la Fashion Week di New York. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Adam Petrick, Chief Brand Officer di PUMA.

Vent’anni fa, Black Station ha ospitato i design più innovati di PUMA per il fashion. Considerando i limiti che stiamo infrangendo dal punto di vista del design dei prodotti e in ambito digitale, abbiamo ritenuto opportuno rilanciare Black Station come nuovo portale per l’esplorazione digitale dedicato a fashion, prestazioni sportive, classici storici e innovazione.