PureVPN e l'offerta record: VPN a soli 1,30 euro al mese

Le VPN sono ormai uno strumento indispensabile per affrontare tutti i pericoli della rete senza particolari preoccupazioni. Va però considerato che, non tutti i servizi di questo tipo lavorano allo stesso modo.

Al di là dell’aspetto legato alla sicurezza, con la presenza o meno di crittografia e altre soluzioni avanzate, anche le performance possono avere un peso specifico. Non solo: anche l’eventuale assistenza può essere considerata un fattore fondamentale in fase di scelta.

Allo stesso tempo, adottare una soluzione di alto livello, può avere un penso considerevole sulla spesa da affrontare. Esiste una soluzione per avere una Virtual Private Network di qualità e, allo stesso tempo, non spendere una cifra elevata?

Con la recente offerta di PureVPN è possibile ottenere tutto ciò che si desidera da un servizio del genere ma, grazie ai sostanziosi sconti, avere a che fare con una spesa più che contenuta.

PureVPN: super sconti per gli abbonamenti quinquennali

Con i suoi 6.500 server sparsi in 140 paesi, PureVPN rappresenta una delle aziende dominanti di questo settore. Attraverso performance elevate, questa VPN permette un utilizzo agevole anche quando si intende fruire di contenuti audiovisivi, da Netflix a YouTube, senza alcun tipo di rallentamento o buffering.

Proprio in questo contesto va segnalato come PureVPN propone soluzioni adatte a qualunque tipo di piattaforma possibile. Se, come altre VPN, questa piattaforma offre app per Windows, Mac, Linux, Android e iOS, la stessa non si ferma a questo ventaglio di opzioni.

Si parla infatti anche di una copertura per quanto concerne le principali console da gaming sul mercato, come PlayStation e Xbox. Inoltre, PureVPN è pienamente compatibile anche con dispositivi come Amazon Firestick e Roku.

A prescindere dal contesto in cui viene adoperato, questo strumento si rivela altamente efficace e facile da utilizzare. E riguardo i costi? Grazie agli attuali sconti, questa VPN si rivela molto interessante anche per chi ha un budget limitato a disposizione.

Con il piano quinquennale infatti, è possibile ottenere uno sconto dell’86%. In parole povere dunque, è possibile fruire di PureVPN spendendo solo 1,30 euro al mese: di fatto poco più di un semplice caffè al bar.

