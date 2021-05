PureVPN: solo 1,75 euro/mese per un anno

Interessante promozione per una delle Virtual Private Network più popolari. Per accedere all’offerta è sufficiente attendere qualche secondo sul sito di PureVPN per vedere un popup che mostra due “secret deal” per gli abbonamenti annuale e biennale. Gli utenti che vogliono navigare in incognito su Internet possono risparmiare fino all’82%, pagando solo 1,75 euro/mese.

PureVPN: due offerte segrete

PureVPN garantisce l’anonimato durante la navigazione con oltre 6.500 server in oltre 180 locazioni in 140 paesi. Gli utenti sono protetti dalla crittografia AES a 256 bit e dai protocolli OpenVPN, PPTP e L2TP. La VPN non conserva inoltre nessuna traccia dell’attività online (politica no-log).

È possibile scegliere server dedicati per il P2P (torrenting) e aggirare le restrizioni geografiche di vari servizi di streaming video, tra cui Netflix e Disney+. Tra le funzionalità avanzate ci sono Kill Switch (disattiva il collegamento Internet, se la connessione VPN viene interrotta) e Split Tunneling (scelta delle app da utilizzare con la VPN).

PureVPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router, Amazon Fire TV Stick, Android TV, PlayStation, Xbox, browser (Chrome e Firefox) tramite estensione e Kodi tramite add-on. Con un singolo abbonamento è possibile utilizzare 10 dispositivi in contemporanea.

L’offerta visibile sul sito prevede un periodo di prova (7 giorni) a 0,99 euro, al termine del quale l’abbonamento annuale si rinnova 5,16 euro/mese (sconto del 46%). Ma con un po’ di pazienza si può accedere a promozioni più interessanti. Dopo alcuni secondi comparirà questo popop:

Si può scegliere l’abbonamento annuale a 1,75 euro/mese (sconto dell’82%) oppure l’abbonamento biennale a 2,58 euro/mese (sconto del 73%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 31 giorni.