PureVPN ti offre PureMAX con il 75% di sconto e 3 mesi gratis

Hai bisogno di una VPN economica, ma allo stesso tempo veloce e performante? Se la tua risposta è sì, puoi PureVPN è il software più adatto a te. È compatibile con Windows, macOS, Android, iOS e Linux e ti permette di navigare su internet in totale sicurezza, mantenendo l’anonimato grazie alla crittografia dei dati. Puoi inoltre accedere al catalogo Netflix (o di altri servizi streaming) bloccato in Italia e goderti molte più serie TV o film in lingua originale. PureVPN è stato scelto già da più di 3 milioni di utenti nel mondo e oggi propone un’offerta ancora più vantaggiosa per i nuovi iscritti: accedere al piano PureMAX, con il 75% di sconto e 3 mesi gratuiti.

PureVPN: una protezione completa ad un prezzo assurdo

Il piano Standard è scontato dell’81% (2,29 euro al mese invece di 11,95 euro) e comprende soltanto la VPN ad alta velocità. Il piano Plus include anche un gestore delle password la crittografia dei dati. Puoi averlo pagando 3,33 euro al mese, con lo sconto del 79% rispetto al prezzo originario (15,95 euro). Come accennato, il vero affare è però il piano Premium. Oltre alle funzioni dei piani precedenti, offre anche un gestore della privacy per proteggere i tuoi social media, bloccare gli annunci mirati e ripristinare i tuoi dati in caso di perdita. Per un tempo limitato potrai acquistare questo piano al prezzo di 4,99 euro al mese (scontato del 75% rispetto al prezzo originario di 19,95 euro), con 3 mesi gratis.

Ultimo grande vantaggio di questo servizio è la sua politica “Soddisfatti o rimborsati”. Se questa VPN non ti ha convinto, entro 31 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento puoi disdire il tutto e ricevere il rimborso completo dell’importo speso. Naviga in sicurezza e risparmia con PureVPN.

