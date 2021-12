PureVPN: tutta la famiglia può navigare in sicurezza contemporaneamente!

PureVPN ormai lo conosciamo bene: è uno dei servizi Virtual Private Network più interessanti ora disponibili sul mercato, complice il lancio dell’offerta del 90% per il Cyber Monday, per giunta ancora valida. Tra il prezzo competitivo e la sicurezza offerta, si nota però una feature specifica che farà piacere a chi vuole tutelare l’intera famiglia garantendo a tutti la navigazione anonima. Di cosa si tratta? Molto semplicemente, del supporto a 10 login contemporaneamente!

PureVPN garantisce sicurezza a tutta la famiglia

Con PureVPN, difatti, potrete pensare a ogni singolo membro della vostra famiglia grazie a un singolo account. Sarà sufficiente l’acquisto di un abbonamento unico per consentire a chiunque di navigare in sicurezza, nell’anonimato, da qualsiasi dispositivo. PC Windows, Mac, smartphone Android, iPhone e quant’altro: l’unico limite posto è quello di 10 login simultanei, comunque molto più alto rispetto a tante altre Virtual Private Network rivali.

Così facendo, chi vorrà vedere film in TV potrà attivare PureVPN direttamente tramite app dedicata per smart TV. O ancora, sarà possibile integrare la VPN direttamente sul router. Gli amanti dei videogiochi, poi, potranno godere di una serie di funzionalità dedicate al gaming. Insomma, ogni esigenza viene soddisfatta e ogni utente coperto!

Allo stato attuale la Cyber Week con l’offerta del 90% risulta ancora attiva, dunque non perdetela! Grazie a tale taglio di prezzo potrete accedere a PureVPN a soli 1,03 Euro al mese, ovvero 61,95 Euro complessivi per 5 anni. Utilizzando il codice sconto di Punto Informatico, poi, otterrete un taglio del 10% sulla cifra finale, che la porterà così a soltanto 55,75 Euro per 5 anni. Avete capito bene: 5 anni di copertura VPN! Il pagamento potrete effettuarlo con carte di credito, Google Pay e PayPal.