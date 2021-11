PureVPN: sconto 90% Cyber Monday, 0,92 Euro al mese!

PureVPN non si ferma! Dopo l’offerta del 90% vista nel Black Friday 2021, il provider di Virtual Private Network rilancia la medesima offerta sul piano quinquennale durante il Cyber Monday 2021. Si tratta quindi dell’ultima occasione per aggiudicarsi una VPN sicura e performante a un prezzo stracciato, pari a 0,92 Euro al mese se si conta anche il nostro coupon sconto esclusivo!

PureVPN Cyber Monday: che offerta sensazionale!

PureVPN è uno dei servizi più completi disponibili ora sul mercato, specialmente per quanto riguarda il numero di dispositivi supportati. Recandosi sul sito ufficiale del servizio, difatti, noterete che PureVPN supporta PC Windows, Mac e Linux, smartphone Android e iOS, iPad, PlayStation, Xbox, router, Android TV, Kodi, Chromecast e anche Raspberry Pi. E non è nemmeno la lista completa!

PureVPN si basa poi su oltre 6500 server collocati in più di 140 Paesi, così da coprire ogni piattaforma di streaming possibile e garantire agli utenti la visione di film, serie TV e competizioni sportive da qualsiasi parte del mondo. Oltretutto, potrete accedere contemporaneamente da 10 dispositivi diversi, feature che non sempre appare nelle maggiori Virtual Private Network disponibili sul mercato. Lato protezione per la navigazione, infine, troviamo lo standard di crittografia AES a 256 bit e la solita no-log policy.

Anche durante il Cyber Monday 2021, dunque, si mantiene il 90% di sconto sul piano per 5 anni di PureVPN, per un prezzo finale di 1,03 Euro al mese. Tuttavia, con il codice sconto “PI2021” inserito in fase di checkout sul carrello otterrete un 10% extra di sconto, che porta il costo finale a 55,75 Euro complessivi, ergo 0,92 Euro al mese per 5 anni. Tra i metodi di pagamenti supportati troverete carte di credito, PayPal e Google Pay.