PureVPN: 5 anni di anonimato a meno di 1 Euro al mese!

Finalmente è arrivato il Black Friday 2021, giornata in cui i prezzi di prodotti e servizi in ogni settore crollano vertiginosamente per intrigare i consumatori. Anche PureVPN passa all’attacco con un’offerta davvero imperdibile. Si parla del 90% di sconto sul piano da 5 anni. In altre parole, il prezzo scende a 1,03 Euro al mese, ovvero 61,95 Euro complessivi!

PureVPN avvia il Black Friday: non perdete l’offerta!

PureVPN lo abbiamo già seguito attentamente in queste settimane, vedendo in particolare il numero di dispositivi che supporta. Da PC a smartphone, passando per Android TV, Kodi, router e anche PlayStation e Xbox, PureVPN si occupa di tutelare la privacy degli utenti durante la navigazione online. Grazie a oltre 6500 server in oltre 140 Paesi, gli utenti potranno dunque accedere a contenuti geograficamente limitati senza alcun intoppo. La no-log policy è ulteriore certezza, dato che i gestori del servizio non tracceranno la vostra attività.

A ciò si aggiunge la rete crittografata AES a 256 bit, standard militare per la protezione dei dati durante la navigazione tramite Virtual Private Network. PureVPN è poi un servizio estremamente versatile, dato che consente fino a 10 accessi simultanei da più dispositivi. In altre parole, se da una parte un membro della famiglia guarda una serie TV britannica tramite BBC iPlayer, dall’altra qualcuno potrebbe vedere la NFL americana sfruttando altri servizi statunitensi non disponibili in Italia.

Dopo le offerte della settimana Black Friday, PureVPN lancia quindi la vera offerta del venerdì più bello nel mondo dell’e-commerce. Si parla del 90% di sconto sul piano per 5 anni, ovvero soltanto 1,03 Euro al mese. Tuttavia, ricordiamo che è disponibile il nostro coupon sconto esclusivo per togliere un ulteriore 10%: basta inserire il codice PI2021 in fase di checkout prima di completare l'acquisto. Così facendo, il prezzo scende a 55,75 Euro complessivi. Come capirete, si tratta di meno di 1 Euro al mese per i 5 anni previsti! Il pagamento potrete effettuarlo dunque con carte di credito, PayPal e Google Pay.