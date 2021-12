PureVPN è una VPN perfetta anche per il gaming: ecco perché

Vuoi giocare a un videogioco ancora non accessibile in Italia, anticipando tutti i tuoi amici? Vuoi divertirti in massima sicurezza, evitando attacchi DDoS o altri problemi tecnici? PureVPN può aiutarti con il suo servizio performante e ricco di funzionalità interessanti. Tra l’altro, ora l’offerta sul piano da 5 anni è ancora del 90% con prezzi a partire da 1,03 Euro al mese!

Gioca in sicurezza e senza limiti con PureVPN

Se le restrizioni nazionali ti stanno costringendo ad attendere ore e ore per l’uscita di un gioco, gioca d’anticipo e usa PureVPN per giocare a titoli esclusivi anche se non sono ancora stati rilasciati nel tuo paese. Connettendosi a uno dei 6500 server collocati in 140 Paesi, difatti, potrete avviare il download e giocare a un videogioco uscito magari in Nuova Zelanda ma non ancora nel Belpaese.

O ancora, volete giocare senza preoccuparvi di possibili attacchi DDoS da utenti che vogliono ottenere un vantaggio scorretto o impedirvi di usare Internet o divertirvi online? Con PureVPN il vostro indirizzo IP sarà nascosto efficacemente da ogni malintenzionato. Il risultato? Ogni eventuale attacco sarà mitigato rapidamente e non subirai alcun colpo basso! Ci sarà anche la funzione di Port Forwarding, così da aggirare le restrizioni che impediscono di giocare in multiplayer con i propri amici ospitando una partita privata. Insomma, avete capito: non manca nulla!

Dunque, quali sono i costi? Essendo ancora valida la promozione Cyber Monday 2021, potrete sfruttare lo sconto del 90% che porta i costi a 1,03 Euro al mese. Aggiungendoci il coupon esclusivo di Punto Informatico otterrete però un taglio aggiuntivo del 10% che porterà il costo finale a 55,75 Euro totali per l’abbonamento di 5 anni. Ricordiamo, in conclusione, che il servizio è utilizzabile su 10 dispositivi allo stesso tempo, e che il pagamento potrete effettuarlo con PayPal, carte di credito o Google Pay.