Purificatore d'Aria Electrolux: solo 59€ invece di 209€ su eBay

Respira aria sana, senza sostanze nocive, polvere e cattivi odori grazie al Purificatore d’Aria Electrolux Flow A3. Questo piccolo dispositivo, facile da trasportare e pratico da collocare, è perfettamente adatto a regalarti benessere in casa. Se soffri di allergie a polvere, polline e muffe questo strumento è davvero un salvavita. Oggi lo acquisti a soli 59,99 euro, invece di 209,99 euro. Lo trovi solo se eBay a questo link. Approfitta del 71% di sconto. Hai anche la consegna gratuita.

Purificatore d’Aria Electrolux Flow A3: costa poco, rende tanto

Il Purificatore d’Aria Electrolux Flow A3 è perfetto per ambienti dai 16 ai 40 metri quadrati. La sua tecnologia consente di regolare automaticamente il flusso dell’aria in base alla mutazione in tempo reale delle condizioni dell’aria. Il filtro multi-strato cattura in modo efficace tutte le micro-particelle di polvere. Inoltre, è in grado di eliminare le sostanze dannose nell’aria, come la formaldeide. Infine, cattura anche i cattivi odori. Il filtro dura al massimo 12 mesi e sostituirlo è molto facile e veloce.

Acquistalo adesso a soli 59,99 euro, invece di 209,99 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 19,99 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

